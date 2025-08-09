В фитнес-индустрии выступили за популяризацию Дня физкультурника

По ее словам, этот день должен стать единым спортивным праздником для миллионов россиян.



«Такие массовые мероприятия позволяют каждому почувствовать себя частью большого спортивного движения, попробовать новые виды активности и сделать первый шаг к регулярным тренировкам. Именно так мы формируем привычку заботиться о своём здоровье, укрепляем семьи и создаём прочный фундамент для активного долголетия нации», — сказала Силина.

Она отметила, что проект «Оздоровительный спорт – в каждую семью!» в рамках Дня физкультурника, который провело Национальное фитнес-сообщество в партнерстве с Министерством спорта России в 40 регионах страны, объединив более 27 тысяч участников, стал важной частью праздничной программы и эффективным инструментом популяризации физической активности.



В этот же день на ВДНХ прошло масштабное спортивное шествие «Здоровое Отечество», организованное одноимённым Движением при поддержке Минспорта РФ, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Председатель Движения Екатерина Лещинская отметила, что инициатива проведения спортивных шествий получила всероссийский масштаб и показала высокий интерес граждан к физической культуре.

