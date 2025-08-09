Ливень затопил улицы грузинского Батуми

Ливень затопил улицы Батуми в Грузии, были перебои в работе муниципального транспорта, сообщили в мэрии города.

Смерч, сель и режим ЧС: На Кубань обрушилась стихия

На данный момент ведется очистка водоотводных и морских каналов, начаты работы по откачке воды.

Электроснабжение восстановлено в большинстве районов города.

Ранее в Сочи после проливных дождей произошли перебои с электричеством, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
