Ливень затопил улицы грузинского Батуми
9 августа 202516:55
Ливень затопил улицы Батуми в Грузии, были перебои в работе муниципального транспорта, сообщили в мэрии города.
На данный момент ведется очистка водоотводных и морских каналов, начаты работы по откачке воды.
Электроснабжение восстановлено в большинстве районов города.
Ранее в Сочи после проливных дождей произошли перебои с электричеством, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
