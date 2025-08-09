Ливень затопил улицы грузинского Батуми

Российские силы ПВО в субботу утром перехватили и уничтожили 44 дрона ВСУ В Белгородской области из-за взрыва дрона погиб мирный житель После взрыва на заводе в Стерлитамаке число госпитализированных выросло до 31 В Госдуме призвали решать проблему бездомных собак, а не запрещать их кормить Санкт-Петербург впервые отметит День окончания Ленинградской битвы в качестве официального праздника