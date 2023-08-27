Зеленский заявил об опасении вести бои на территории России
27 августа 202320:29
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что опасается переносить боевые действия на территорию России.
Президент дал интервью телеканалу «Рада». Ведущая спросила Зеленского, допускает ли он перенос боевых действий на территорию России.
«Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни», - ответил глава государства.
Вооруженные силы России 24 августа нанесли групповой удар по центру принятия решений украинской армии, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru