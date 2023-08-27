Зеленский заявил об опасении вести бои на территории России

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что опасается переносить боевые действия на территорию России.

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Президент дал интервью телеканалу «Рада». Ведущая спросила Зеленского, допускает ли он перенос боевых действий на территорию России.

«Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни», - ответил глава государства.

Вооруженные силы России 24 августа нанесли групповой удар по центру принятия решений украинской армии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:РоссияВладимир ЗеленскийУкраина

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