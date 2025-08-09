Не попавшие на концерт Лопес россияне требуют с Red Wings миллионы рублей

По словам сотен россиян, они не смогли вылететь из Сочи в Ереван, так как в самолете не было топлива и не нашлось свободного экипажа.

Сначала пассажиров вовремя посадили в самолет, однако чуть позже высадили, а рейс, запланированный на 11:00, перенесли. Переносы повторялись вплоть до 20:00, а потом рейс и вовсе отменили.

Предполагаемая минимальная сумма компенсации, на которую будет претендовать каждый пострадавший — не меньше 60 тысяч рублей. В нее входит стоимость билета на концерт в 12 тысяч рублей, авиаперелет в одну сторону со средней стоимостью в 25 тысяч рублей, а также компенсация морального вреда. Общий ущерб может составить миллионы рублей.



Ранее гендиректор концертного агентства Force Events Игорь Логачев рассказал НСН, что российские организаторы концертов уже знают, как решать все проблемы на 10 с плюсом, в то время как в Армении только начинают постигать тонкости проведения масштабных выступлений мировых звезд.

