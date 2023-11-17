Зеленский заявил о дефиците снарядов для ВСУ из-за конфликта на Ближнем Востоке
Украинская армия столкнулась с нехваткой артиллерийских снарядов калибра 155 мм из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает AFP.
«На Ближнем Востоке что вы думаете они начали покупать в первую очередь? [Снаряды] калибра 155 мм. Наши запасы уменьшились», — указал политик.
По словам украинского президента, широко применяемых ВСУ боеприпасов не хватает, склады пустуют, пишет Ura.ru. Текущих объемов поставок от Запада недостаточно для удовлетворения потребностей Киева. В то же время Зеленский приветствовал усилия США по увеличению производства 155-миллиметровых снарядов.
Ранее Зеленский призвал завершить украинский конфликт, а не «замораживать» его. По словам политика, «заморозка» означает потери для Киева, которые сохранятся надолго, отмечает телеканал «360».
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