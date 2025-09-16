Ресторатор Миронов призвал не бороться с иностранной кухней в России
Бороться с иностранной кухней не нужно, но нужно стимулировать предпринимателей открывать рестораны русской кухни, заявил НСН Сергей Миронов.
В России чаще всего открываются рестораны итальянской, японской и грузинской кухни, так как чисто русской школы никогда не было, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
В Минпромторге заявили, что в России русская кухня почти исчезла из сферы общепита. Согласно методическим рекомендациям ведомства по подготовке Всероссийского фестиваля русской кухни, менее 1% заведений питания в стране позиционируют себя как рестораны русской или национальной кухни. В документе отмечается, что в России работает более 200 тыс. предприятий общепита, и подавляющее большинство (более 99%) ориентируются на европейские или смешанные форматы. Миронов объяснил такую тенденцию.
«Исторически так сложилось, что после распада СССР рестораторы потянулись за западной кухней, за их поварами. В целом та школа, которая у нас в итоге развилась, это все-таки европейская школа – итальянская, французская, испанская, азиатская. Советский Союз – это многонациональная кухня, нельзя называть это чисто русской кухней. Поэтому в итоге имеем то, что имеем. Сейчас пытаемся развивать русскую кухню, это правильно», - отметил он.
При этом Миронов подчеркнул, что бороться с иностранной кухней не нужно.
«Сейчас чаще всего открываются итальянские, японские и грузинские рестораны. Это самые популярные кухни сегодня. Китайская кухня особо не развивается, она слишком чужда для россиян. Бороться с иностранной кухней не нужно, нужно просто свое развивать. Надо стимулировать предпринимателей открывать рестораны своей кухни», - добавил собеседник НСН.
В русском ресторане должны подавать только русские блюда, никакой европейской или японской кухни, заявил в эфире НСН кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.
