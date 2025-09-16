«Исторически так сложилось, что после распада СССР рестораторы потянулись за западной кухней, за их поварами. В целом та школа, которая у нас в итоге развилась, это все-таки европейская школа – итальянская, французская, испанская, азиатская. Советский Союз – это многонациональная кухня, нельзя называть это чисто русской кухней. Поэтому в итоге имеем то, что имеем. Сейчас пытаемся развивать русскую кухню, это правильно», - отметил он.

При этом Миронов подчеркнул, что бороться с иностранной кухней не нужно.

«Сейчас чаще всего открываются итальянские, японские и грузинские рестораны. Это самые популярные кухни сегодня. Китайская кухня особо не развивается, она слишком чужда для россиян. Бороться с иностранной кухней не нужно, нужно просто свое развивать. Надо стимулировать предпринимателей открывать рестораны своей кухни», - добавил собеседник НСН.

В русском ресторане должны подавать только русские блюда, никакой европейской или японской кухни, заявил в эфире НСН кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.

