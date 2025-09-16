В Запорожской области ВСУ атаковали дроном скорую помощь

Мирный житель погиб в результате удара со стороны ВСУ в Белгородской области

Президент Украины поставил США условие по урегулированию конфликта

Постпреды стран — членов ЕС не стали обсуждать новый пакет санкций в отношении России

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у ХАМАС есть несколько дней на сделку о прекращении огня

Только 10% россиян активно применяют генеративный ИИ в своей деятельности