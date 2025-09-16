В Запорожской области ВСУ атаковали дроном скорую помощь

Украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи в Запорожской области. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

«В селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа при дроновой атаке повреждена машина скорой помощи», - указали в ведомстве.

Отмечается, что во время удара автомобиль находился на пункте базирования. Никто из персонала не пострадал.

Ранее в Белгородской области украинский БПЛА ударил по «Газели» в районе хутора Масычево, водитель погиб, пишет 360.ru.

