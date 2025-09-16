Зеленский поставил Трампу условие по урегулированию украинского конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский поставил лидеру США Дональду Трампу условие по урегулированию конфликта. Об этом украинский политик рассказал в интервью Sky News.

Как отметил Зеленский, до завершения конфликта он хочет, чтобы «все договоренности были заключены».

«Я хочу... иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры... Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа», — заявил президент Украины.

По словам Зеленского, введение в действие «определенных гарантий безопасности» - единственный способ остановить боевые действия.

Ранее Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт завершится, «или за это придется дорого заплатить», пишет 360.ru.

