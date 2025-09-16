Зеленский поставил Трампу условие по урегулированию украинского конфликта
Президент Украины Владимир Зеленский поставил лидеру США Дональду Трампу условие по урегулированию конфликта. Об этом украинский политик рассказал в интервью Sky News.
Как отметил Зеленский, до завершения конфликта он хочет, чтобы «все договоренности были заключены».
«Я хочу... иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры... Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа», — заявил президент Украины.
По словам Зеленского, введение в действие «определенных гарантий безопасности» - единственный способ остановить боевые действия.
Ранее Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт завершится, «или за это придется дорого заплатить», пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский поставил Трампу условие по урегулированию украинского конфликта
- СМИ: ЕС отложил принятие 19-го пакета санкций против России
- Аналитик объяснил, почему Китай и Индия не откажутся от российской нефти
- «Чердак» в огне: Как получить компенсацию за сгоревшее на складе имущество
- Соцфонд с 2026 года разделит индексацию пенсий на два этапа
- «Огненный пояс» и танки: Израиль начал наземное наступление на сектор Газа
- Ресторатор Миронов призвал не бороться с иностранной кухней в России
- Футболисты «Родины» и «Факела» устроили массовую драку после матча Первой лиги
- ЕС в июле увеличил экспорт вина в Россию до 49,3 млн евро
- Аналитик энергорынка объяснил высокие зарплаты нефтяников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru