Футболисты «Родины» и «Факела» устроили массовую драку после матча Первой лиги

Игроки футбольных клубов «Родина» и «Факел» устроили массовую драку после очередного матча Первой лиги.

Накануне в Химках прошла игра десятого тура, в которой московская «Родина» обыграла воронежский «Факел». Матч закончился со счетом 2:0. После завершения игры произошла массовая драка, в ней участвовали футболисты и персонал команд. Из-за инцидента арбитр встречи показал несколько красных и желтых карточек.

«Родина» выиграла четвертый матч подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице лиги с 16 очками. «Факел» заработал 22 очка и идет на третьей позиции.

Ранее массовая драка произошла между игроками и представителями тренерских штабов московских «Локомотива» и ЦСКА в матче Юношеской футбольной лиги-1. С поля были удалены несколько футболистов, пишет Ura.ru.

