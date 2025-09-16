Алиев: Баку хочет мира, но должен быть готов к войне
Азербайджану следует быть в любой момент готовым к войне. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев в ходе встречи с жителями Кельбаджарского района.
По словам политика, Баку «не хочет войны», а хочет мира, однако должен быть бдительным.
«Мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра», - отметил Алиев.
Азербайджанский президент назвал гарантом безопасности страны «государство, народ и Вооруженные силы».
Ранее Ильхам Алиев рассказал, что Азербайджан после окончания конфликта в Нагорном Карабахе значительно усилил армию, в том числе нарастив численность сил специального назначения и закупив современные беспилотники и артиллерию, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп может встретиться с Зеленским в Нью-Йорке
- Психолог объяснил, почему альфа-самцы сегодня проигрывают масикам и скуфам
- СМИ: Певице Монеточке запретили въезд в Турцию, ОАЭ и Сербию
- Россиянам посоветовали готовиться к дорогому пиву в магазинах
- Алиев: Баку хочет мира, но должен быть готов к войне
- В Запорожской области ВСУ атаковали дроном скорую помощь
- Зеленский поставил Трампу условие по урегулированию украинского конфликта
- СМИ: ЕС отложил принятие 19-го пакета санкций против России
- Аналитик объяснил, почему Китай и Индия не откажутся от российской нефти
- «Чердак» в огне: Как получить компенсацию за сгоревшее на складе имущество
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru