Алиев: Баку хочет мира, но должен быть готов к войне

Азербайджану следует быть в любой момент готовым к войне. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев в ходе встречи с жителями Кельбаджарского района.

По словам политика, Баку «не хочет войны», а хочет мира, однако должен быть бдительным.

«Мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра», - отметил Алиев.

Азербайджанский президент назвал гарантом безопасности страны «государство, народ и Вооруженные силы».

Ранее Ильхам Алиев рассказал, что Азербайджан после окончания конфликта в Нагорном Карабахе значительно усилил армию, в том числе нарастив численность сил специального назначения и закупив современные беспилотники и артиллерию, пишет 360.ru.

