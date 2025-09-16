СМИ: ЕС отложил принятие 19-го пакета санкций против России
Представление очередного, 19-го пакета санкций Евросоюза в отношении России отложили на неопределенный срок. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.
Планировалось, что Еврокомиссия обнародует новые рестрикции в среду, 17 сентября. Однако официальное представление ограничений в этот день «больше не ожидается». Когда будут раскрыты подробности санкций, не уточняется.
Как пишет Politico, задержка связана с тем, что фокус внимания Брюсселя сместился с введения новых антироссийских ограничений на оказание давления на Словакию и Венгрию. От республик хотят добиться снижения зависимости от российской нефти.
Ранее ЕС согласовал продление персональных санкций против РФ еще на полгода, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский поставил Трампу условие по урегулированию украинского конфликта
- СМИ: ЕС отложил принятие 19-го пакета санкций против России
- Аналитик объяснил, почему Китай и Индия не откажутся от российской нефти
- «Чердак» в огне: Как получить компенсацию за сгоревшее на складе имущество
- Соцфонд с 2026 года разделит индексацию пенсий на два этапа
- «Огненный пояс» и танки: Израиль начал наземное наступление на сектор Газа
- Ресторатор Миронов призвал не бороться с иностранной кухней в России
- Футболисты «Родины» и «Факела» устроили массовую драку после матча Первой лиги
- ЕС в июле увеличил экспорт вина в Россию до 49,3 млн евро
- Аналитик энергорынка объяснил высокие зарплаты нефтяников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru