СМИ: ЕС отложил принятие 19-го пакета санкций против России

Представление очередного, 19-го пакета санкций Евросоюза в отношении России отложили на неопределенный срок. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.

Планировалось, что Еврокомиссия обнародует новые рестрикции в среду, 17 сентября. Однако официальное представление ограничений в этот день «больше не ожидается». Когда будут раскрыты подробности санкций, не уточняется.

Как пишет Politico, задержка связана с тем, что фокус внимания Брюсселя сместился с введения новых антироссийских ограничений на оказание давления на Словакию и Венгрию. От республик хотят добиться снижения зависимости от российской нефти.

Ранее ЕС согласовал продление персональных санкций против РФ еще на полгода, пишет 360.ru.

