Соцфонд с 2026 года разделит индексацию пенсий на два этапа

Индексация пенсий в России с 2026 года будет двухэтапной, ее планируют проводить 1 февраля и 1 апреля. Об этом рассказал председатель Социального фонда страны Сергей Чирков в беседе с РИА Новости.

«Первая индексация состоится с 1 февраля и будет касаться страховой пенсии. Она будет формироваться на уровне инфляции предыдущего года, то есть роста цен, который был зафиксирован в прошлом году», - подчеркнул глава Соцфонда.

Вторая индексация - с 1 апреля - коснется только страховых пенсий, увеличение выплат будет зависеть от доходов фонда. Их сформируют из страховых взносов, которые зависят от уровня зарплат в РФ.

В 2025 году индексация страховых пенсий составила 9,5%, при этом социальные пенсии стали больше на 14,75%.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что в следующем году индексацию пенсий проведут в феврале и апреле, и второе повышение превысит инфляцию, пишет 360.ru.

