«Чердак» в огне: Как получить компенсацию за сгоревшее на складе имущество
Пострадавшим от пожара на складе хранения вещей в Подмосковье будет трудно доказать стоимость утраченного имущества, заявила НСН юрист Яна Бондаренко.
Только оценка специалистом договора о хранении вещей с каким-либо сервисом даст возможность клиенту рассчитывать на адекватную компенсацию в случае утери имущества в результате какого-либо форс-мажора. Об этом в комментарии НСН заявила юрист Яна Бондаренко.
Ранее стало известно, что сервис для хранения вещей «Чердак» объявил о расследовании после пожара на складе в Подмосковье. В компании заявили, что ЧП случилось не по их вине. Клиенты опасаются, что могут не получить компенсации за сгоревшие вещи. Базовая страховка сервиса покрывает только до 1 тысячи рублей за 1 арендованный кв. м, максимально возможное возмещение при «золотой» защите — до 100 тысяч руб. При этом сервис не страхует предметы искусства, одежду и аксессуары, ювелирные изделия, а также содержимое самозапечатанных коробок.
«Главное, что прописано в договоре. Перед тем, как его подписывать, лучше обратиться к юристу, чтобы он его изучил. Тут есть очень много моментов, это как шахматная партия. Нужно смотреть документы и понимать, какая у вас ситуация. Юрист сможет сказать, на что вы можете претендовать в случае утраты имущества, и с кого это взыскать. При этом, если организация даже прописывает, что не несет ответственности за хранение вещей, это незаконно», - отметила эксперт.
Вместе с тем, по словам юриста, главная проблема в данном случае заключается в том, чтобы доказать размер причиненного ущерба.
«Как потребителю доказать, например, что уничтожено имущество на миллион рублей? Если был акт приемки и опись переданного на хранения имущества, появляется шанс на боле полную компенсацию, в противном случае остается рассчитывать только на компенсацию, прописанную в договоре. В любом случае, нет смысла бежать с шашкой наголо в суд. Нужно проанализировать с юристом документы, сформировать позицию, уже после этого принимать решение, стоит ли вообще судиться», - пояснила Яна Бондаренко.
По словам юриста, разницу между страховой суммой и реальным ущербом должен будет выплачивать тот, по чьей вине возникли эти обстоятельства.
«Нужно понимать, от чего возник пожар. Если это был поджог или иные причины, не связанные с действием или бездействием арендодателя, то здесь действуют общие нормы гражданского кодекса. В любом случае, вред, причиненный потребителю, компенсируется в полном объеме. Важный вопрос – страховая сумма, или пределы выплаты. Если страховая сумма, скажем, 10 тысяч рублей, а ущерб составил миллион, разницу должен компенсировать тот, кто причинил вред», - отметила эксперт.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сервис активно пиарили знаменитости. Среди пострадавших от пожара на «Чердаке» есть блогеры и инфлюенсеры. Некоторые пострадавшие даже предполагают, что вещи могли украсть, а пожар сымитировали. При этом, по оценке экспертов рынка, компания имеет хорошую репутацию.
