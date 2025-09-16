«Главное, что прописано в договоре. Перед тем, как его подписывать, лучше обратиться к юристу, чтобы он его изучил. Тут есть очень много моментов, это как шахматная партия. Нужно смотреть документы и понимать, какая у вас ситуация. Юрист сможет сказать, на что вы можете претендовать в случае утраты имущества, и с кого это взыскать. При этом, если организация даже прописывает, что не несет ответственности за хранение вещей, это незаконно», - отметила эксперт.

Вместе с тем, по словам юриста, главная проблема в данном случае заключается в том, чтобы доказать размер причиненного ущерба.

«Как потребителю доказать, например, что уничтожено имущество на миллион рублей? Если был акт приемки и опись переданного на хранения имущества, появляется шанс на боле полную компенсацию, в противном случае остается рассчитывать только на компенсацию, прописанную в договоре. В любом случае, нет смысла бежать с шашкой наголо в суд. Нужно проанализировать с юристом документы, сформировать позицию, уже после этого принимать решение, стоит ли вообще судиться», - пояснила Яна Бондаренко.