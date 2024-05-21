Зеленский пожаловался, что помощь Запада опаздывает

Западные страны сильно медлят с поставками военной помощи Киеву, сообщил Reuters президент Украины Владимир Зеленский.

Медведев заявил, что Зеленского следует судить или ликвидировать

По его словам, отставание составляет один год. Глава государства привел в пример ЗРК Patriot. По его словам, поставки этих комплексов Западом представляют собой «один большой шаг вперед, но сначала два шага назад».

Зеленский призвал западных союзников как можно быстрее задействовать самолеты из соседних стран НАТО, поскольку у ВСУ не хватает воздушной техники.

По его словам, Киеву нужно 120-130 самолетов, чтобы противостоять в небе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский

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