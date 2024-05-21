Зеленский: Заявления республиканцев вызывают беспокойство
Президент Украины Владимир Зеленский заявил Reuters, что некоторые заявления со стороны американской Республиканской партии вызывают беспокойство относительно помощи Киеву.
Глава государства предложил союзникам сбивать ракеты России над территорией Украины без вовлечения НАТО в конфликт. Украинский лидер считает, что участие самолетов стран Североатлантического альянса в отражении атак российских ракет якобы не будет считаться вовлеченностью НАТО в конфликт.
Также Зеленский заявил, что Киеву нужно 120-130 самолетов, чтобы противостоять в небе.
Ранее стало известно, что первые F-16 могут появиться на Украине через пару недель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru