Зеленский: Заявления республиканцев вызывают беспокойство

Глава государства предложил союзникам сбивать ракеты России над территорией Украины без вовлечения НАТО в конфликт. Украинский лидер считает, что участие самолетов стран Североатлантического альянса в отражении атак российских ракет якобы не будет считаться вовлеченностью НАТО в конфликт.

Также Зеленский заявил, что Киеву нужно 120-130 самолетов, чтобы противостоять в небе.

Ранее стало известно, что первые F-16 могут появиться на Украине через пару недель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

