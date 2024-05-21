Зеленский: Заявления республиканцев вызывают беспокойство

Президент Украины Владимир Зеленский заявил Reuters, что некоторые заявления со стороны американской Республиканской партии вызывают беспокойство относительно помощи Киеву.

МИД РФ: Россия будет воспринимать F-16 на Украине как носителей ЯО

Глава государства предложил союзникам сбивать ракеты России над территорией Украины без вовлечения НАТО в конфликт. Украинский лидер считает, что участие самолетов стран Североатлантического альянса в отражении атак российских ракет якобы не будет считаться вовлеченностью НАТО в конфликт.

Также Зеленский заявил, что Киеву нужно 120-130 самолетов, чтобы противостоять в небе.

Ранее стало известно, что первые F-16 могут появиться на Украине через пару недель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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