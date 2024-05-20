Медведев заявил, что Зеленского следует судить или ликвидировать
Президент Украины Владимир Зеленский должен быть предан суду. Как сообщает ТАСС, об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, украинского лидера следует судить за преступления против россиян и украинцев, либо ликвидировать, как террориста.
«При невозможности доставки такого преступника должны применяться правила, практикуемые для террористов», - заключил Медведев.
Он добавил, что украинский президент возглавляет враждебный режим, поэтому является правомерной военной целью для России.
Ранее Медведев заявил, что Зеленский отменил выборы потому, что испугался конкуренции, например, «с условными Залужным или Порошенко», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru