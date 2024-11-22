Зеленский потребовал отреагировать на пуск ракеты «Орешник»
22 ноября 202404:34
Мир должен жестко отреагировать на испытание российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», сообщают «Известия» со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
«Сейчас сильнейшей реакции мира нет», — заявил глава государства.
По его словам, Москву «нужно принуждать к подлинному миру, который возможен только благодаря силе».
Ранее в Пентагоне заявили, что США обеспокоены применением Москвой нового типа вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Овечкин пропустит до шести недель из-за перелома ноги
- В Госдуме предложили перекрасить Пентагон из-за позиции по ядерным ударам
- Токаев поручил обеспечить безопасность объектов Казахстана из-за эскалации на Украине
- Зеленский потребовал отреагировать на пуск ракеты «Орешник»
- Бывшие сотрудники Блиновской рассказали подробности ее бизнеса
- В ФРГ назвали ордер МУС на арест Нетаньяху пощечиной Шольцу и Бербок
- СМИ: Пуском «Орешника» Москва подала сигнал Западу
- Залужный: Началась третья мировая война
- Зеленский заявил, что Украина не впервые применила дальнобойное оружие против России
- Посол РФ: Британский премьер не понимает реальную ситуацию на Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru