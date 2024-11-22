Зеленский потребовал отреагировать на пуск ракеты «Орешник»

Мир должен жестко отреагировать на испытание российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», сообщают «Известия» со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

СМИ: Пуском «Орешника» Москва подала сигнал Западу

«Сейчас сильнейшей реакции мира нет», — заявил глава государства.

По его словам, Москву «нужно принуждать к подлинному миру, который возможен только благодаря силе».

Ранее в Пентагоне заявили, что США обеспокоены применением Москвой нового типа вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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