СМИ: Пуском «Орешника» Москва подала сигнал Западу

Так он отреагировал на удар РФ новым оружием. «На самом деле это сигнал Западу, а не Украине: "Мы рады вступить в соревнование по баллистическим ракетам средней дальности. Вы действительно хотите пойти на такой риск?"», — указал эксперт.

Ранее в Пентагоне заявили, что США обеспокоены применением Москвой нового типа вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

