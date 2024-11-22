СМИ: Пуском «Орешника» Москва подала сигнал Западу
Пуском новой российской ракеты «Орешник» Москва подала сигнал Западу, который следует воспринимать напрямую, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление директора военных наук Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Мэтью Сэвилла.
Так он отреагировал на удар РФ новым оружием. «На самом деле это сигнал Западу, а не Украине: "Мы рады вступить в соревнование по баллистическим ракетам средней дальности. Вы действительно хотите пойти на такой риск?"», — указал эксперт.
Ранее в Пентагоне заявили, что США обеспокоены применением Москвой нового типа вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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