Зеленский потребовал от Сырского изменений в мобилизации и ротации
Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от нового главкома Вооруженных сил Александра Сырского изменить подход к вопросам мобилизации и ротации на фоне нехватки личного состава, сообщает «РЕН ТВ».
«Сейчас силы обороны Украины – почти миллион людей, которые были призваны для защиты нашего государства. По состоянию на сегодняшний день большая часть из них не почувствовала фронта так, как реально на передовой меньшинство реально воюет», – заявил глава государства.
Как считает президент, необходимо изменить подход к ротации, управлению войсками, а также мобилизации и рекрутингу. Зеленский ждет от Сырского реалистичный и подробный план действий войск на 2024 год. В ближайшее время главком представит «команду перезагрузки ВСУ».
Ранее Зеленский сообщил, что назначил генерал-полковника Александра Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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