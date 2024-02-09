Зеленский потребовал от Сырского изменений в мобилизации и ротации

Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от нового главкома Вооруженных сил Александра Сырского изменить подход к вопросам мобилизации и ротации на фоне нехватки личного состава, сообщает «РЕН ТВ».

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«Сейчас силы обороны Украины – почти миллион людей, которые были призваны для защиты нашего государства. По состоянию на сегодняшний день большая часть из них не почувствовала фронта так, как реально на передовой меньшинство реально воюет», – заявил глава государства.

Как считает президент, необходимо изменить подход к ротации, управлению войсками, а также мобилизации и рекрутингу. Зеленский ждет от Сырского реалистичный и подробный план действий войск на 2024 год. В ближайшее время главком представит «команду перезагрузки ВСУ».

Ранее Зеленский сообщил, что назначил генерал-полковника Александра Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

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