Зеленский потребовал от Сырского изменений в мобилизации и ротации

«Сейчас силы обороны Украины – почти миллион людей, которые были призваны для защиты нашего государства. По состоянию на сегодняшний день большая часть из них не почувствовала фронта так, как реально на передовой меньшинство реально воюет», – заявил глава государства.

Как считает президент, необходимо изменить подход к ротации, управлению войсками, а также мобилизации и рекрутингу. Зеленский ждет от Сырского реалистичный и подробный план действий войск на 2024 год. В ближайшее время главком представит «команду перезагрузки ВСУ».

Ранее Зеленский сообщил, что назначил генерал-полковника Александра Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

