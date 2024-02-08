Зеленский назначил Сырского новым главнокомандующим ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что назначил генерал-полковника Александра Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины.
Зеленские выразил благодарность Залужному «за два года защиты».
«Обсудили также, кто может находиться в обновленном руководстве Вооруженных сил Украины. Время для такого обновления — именно сейчас», - заявил президент Украины.
Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своём Telegram-канале заявил, что Валерий Залужный был уволен с поста главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ), отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru