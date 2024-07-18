СМИ: Зеленский планирует обвинить РФ в срыве переговоров

Газета пишет, что глава государства планирует таким образом обвинить Москву в их срыве. Как сообщил президент Института перспективных исследований и исследований безопасности в Европе Эммануэль Дюпюи, заявления Зеленского о диалоге с РФ «призваны продемонстрировать, что он идет навстречу русским, не отказываясь при этом от выдвинутых ранее условий». В случае отказа Москвы от переговоров такое решение признают контрпродуктивным.

Директор Европейского центра стратегического анализа Филипп Миго считает, что президент Украины видит неблагоприятную для Киева ситуацию, поэтому пытается менять позицию по переговорам с Россией.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для урегулирования конфликта вокруг Украины необходимо учитывать реалии на земле и в общественной жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

