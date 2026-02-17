В Крыму назвали аморальными слова Зеленского о россиянах

По его словам, заявление главы государства не имеет никакого политического значения, а является работой на публику. Глава парламента назвал Зеленского морально низким человеком, которого рассудит история. Константинов считает, что «политическая культура на Западе деградировала до такого уровня, что человек, который раньше не был бы вхож ни в один зал с серьезными политиками, теперь позволяет себе материться в прямом эфире».

Парламентарий назвал Зеленского шоуменом, который живет в скандалах и ему это нравится.

Президент Украины в эфире программы The Conversation издания Politico в матерной форме потребовал выслать россиян из стран Запада.

Ранее Константинов заявил, что Крым готов принять Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

