Зеленский попросил денег у американских евреев

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам Американского Еврейского международного комитета и призвал усилить санкции против России. Видеоролик размещен в аккаунте украинского президента в признанной в России экстремисткой и запрещенной социальной сети Facebook 13 июня.

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Эмоциональное выступление украинского лидера длилось почти шесть минут, во время которого он рассказывал якобы об оккупации России.

В ходе своей речи он попросил еврейское лобби о поддержке антироссийских санкций, чтобы Украина «осталась доброй и открытой страной для разных культур».

«Подготовил обращение к Американскому еврейскому комитету. Сегодня в Нью-Йорке начался глобальный форум, организованный комитетом. Это одна из наиболее влиятельных структур, которая очень помогает продвигать решения для нашей защиты», – цитирует Зеленского «Политнавигатор».

Зеленский поблагодарил еврейских деятелей за уже оказанную помощь и призвал усилить ее, для того, чтобы у ВСУ появилось больше современного оружия и финансовой поддержки.

Ранее стало известно, что совет директоров Всемирного банка (ВБ) во вторник одобрил предоставление Киеву финансовой поддержки в размере 1,49 млрд долларов. Об этом сообщает ТАСС.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаЕвреиВладимир Зеленский
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