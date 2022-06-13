Зеленский попросил денег у американских евреев

Эмоциональное выступление украинского лидера длилось почти шесть минут, во время которого он рассказывал якобы об оккупации России.

В ходе своей речи он попросил еврейское лобби о поддержке антироссийских санкций, чтобы Украина «осталась доброй и открытой страной для разных культур».

«Подготовил обращение к Американскому еврейскому комитету. Сегодня в Нью-Йорке начался глобальный форум, организованный комитетом. Это одна из наиболее влиятельных структур, которая очень помогает продвигать решения для нашей защиты», – цитирует Зеленского «Политнавигатор».

Зеленский поблагодарил еврейских деятелей за уже оказанную помощь и призвал усилить ее, для того, чтобы у ВСУ появилось больше современного оружия и финансовой поддержки.

Ранее стало известно, что совет директоров Всемирного банка (ВБ) во вторник одобрил предоставление Киеву финансовой поддержки в размере 1,49 млрд долларов. Об этом сообщает ТАСС.

