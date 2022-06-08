Всемирный банк предоставит Украине $1,49 млрд
Совет директоров Всемирного банка (ВБ) во вторник одобрил предоставление Киеву финансовой поддержки в размере 1,49 млрд долларов. Об этом сообщает ТАСС.
Сообщается, что данная сумма войдет в пакет на 4 млрд долларов, который ВБ намерен направить Киеву. Кредитные гарантии на эту сумму предоставили Великобритания, Нидерланды, Литва, Латвия и другие.
По данным банка, деньги будут направлены, в частности, на зарплаты госслужащим и работникам социальной сферы.
Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас сообщил, что данный пакет направлен на помощь в обеспечении доступа к услугам в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты.
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