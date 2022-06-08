Всемирный банк предоставит Украине $1,49 млрд

Сообщается, что данная сумма войдет в пакет на 4 млрд долларов, который ВБ намерен направить Киеву. Кредитные гарантии на эту сумму предоставили Великобритания, Нидерланды, Литва, Латвия и другие.

По данным банка, деньги будут направлены, в частности, на зарплаты госслужащим и работникам социальной сферы.

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас сообщил, что данный пакет направлен на помощь в обеспечении доступа к услугам в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты.



