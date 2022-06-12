Подоляк: Киеву необходимо 300 реактивных систем залпового огня

Власти Украины хотели бы получить от стран Запада около 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил The Daily Telegraph советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

Кремль не верит обещаниям Киева не атаковать РФ американскими РСЗО

По его словам, сегодня приблизительно 90% боевых потерь в составе ВСУ обусловлены работой российской артиллерии, которая значительно превосходит украинскую.

Как сообщалось ранее, принимать решение о дальности ударов американскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS будет командование украинских Вооруженных сил.

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ФОТО: topwar.ru
ТЕГИ:ОружиеУкраина
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