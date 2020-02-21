Зеленский пообещал помочь украинке, оставшейся в Ухане из-за собаки

Президент Украины Владимир Зеленский лично позвонил украинке Анастасии Зинченко, которая отказалась от эвакуации из китайской Ухани без своей собаки. Украинский лидер пообещал девушке позаботиться о ней и ее питомце и вернуть на родину.

«Смотрите, мы вас там не оставим. Я решил вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно», — цитирует Зеленского «Зеркало недели».