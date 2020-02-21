Зеленский пообещал помочь украинке, оставшейся в Ухане из-за собаки
Президент Украины Владимир Зеленский лично позвонил украинке Анастасии Зинченко, которая отказалась от эвакуации из китайской Ухани без своей собаки. Украинский лидер пообещал девушке позаботиться о ней и ее питомце и вернуть на родину.
«Смотрите, мы вас там не оставим. Я решил вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно», — цитирует Зеленского «Зеркало недели».
По его словам, ему не сообщили, в какую ситуацию попала девушка.
«Мы найдём способ и вас обязательно вернём», — пообещал Зеленский.
Запись диалога с президентом Анастасия разместила на своей странице в Instagram, сообщает RT.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал протесты в Новых Санжарах Полтавкой области, где местные жители закидали камнями автобус с согражданами, вернувшимися из охваченного эпидемией коронавируса Китая.
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