Зеленский пообещал помочь украинке, оставшейся в Ухане из-за собаки

21 февраля 202016:10

Президент Украины Владимир Зеленский лично позвонил украинке Анастасии Зинченко, которая отказалась от эвакуации из китайской Ухани без своей собаки. Украинский лидер пообещал девушке позаботиться о ней и ее питомце и вернуть на родину.

«Смотрите, мы вас там не оставим. Я решил вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно», — цитирует Зеленского «Зеркало недели».

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По его словам, ему не сообщили, в какую ситуацию попала девушка.

«Мы найдём способ и вас обязательно вернём», — пообещал Зеленский.

Запись диалога с президентом Анастасия разместила на своей странице в Instagram, сообщает RT.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал протесты в Новых Санжарах Полтавкой области, где местные жители закидали камнями автобус с согражданами, вернувшимися из охваченного эпидемией коронавируса Китая.

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ФОТО: @nastyazinchenko_ Instagram
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