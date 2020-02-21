Людей напугали: Кравчук объяснил бунт украинцев против эвакуированных из Китая
Украинцам плохо объяснили, что эвакуированные из Китая сограждане не опасны, а заявлениям властей население не доверяет, заявил в эфире НСН экс-президент Украины Леонид Кравчук.
Эвакуация нескольких десятков украинцев и иностранцев из охваченного эпидемией коронавируса Китая не вызвала большого сочувствия на Украине, спровоцировав беспорядки. В нескольких регионах страны местные жители перекрывали дороги, под Тернополем провели молебен против размещения гостей из Китая. В Новых Санжарах, куда привезли эвакуированных, местные жгли костёр, дрались с полицией и бросали камни в автобусы. Власти осудили действия протестующих, а глава Минздрава страны решила провести все 14 дней карантина вместе с эвакуированными.
Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в эфире НСН назвал три причины столь бурной негативной реакции соотечественников.
«Первое: мы вышли из Советского Союза, в котором, как говорили, была идеология, но человека не информировали обо всем. У него была главная задача – выполнять решения партии, которая во всем права и ошибок не делает. И до сих пор у многих людей остатки того прошлого, и оно так быстро человека не оставляет. Мы знаем, насколько идеология и психология консервативны.
Второе: нынешняя власть не продумала организацию [эвакуации и размещения – прим. НСН] до таких мелочей, которые показали бы людям, что ничего здесь трагического и страшного нет. Потому что телепередачи просто напугали людей, вместо того, чтобы объяснять, не вдаваясь в детали. Человек должен понять, что для него сделано всё, чтобы он находился в безопасности. Больше ему ничего не надо. Народ не информировался!
И третье. Не были использованы авторитеты в медицинской сфере, которым люди верят. У нас таких очень много. К ним, действительно, прислушиваются и их уважают. К власти за эти годы [сложилось – прим. НСН] критическое отношение. Так как власти, особенно за последние пять лет при Порошенко, привели к коррупции, обнищанию людей, то люди в очень напряжённом положении, они во всем видят политику, они ищут во всём, что их пытаются обдурить», - рассказал Кравчук.
В день прибытия украинцев из КНР президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти предприняли беспрецедентные меры безопасности и исключил возможность появления нового коронавируса в стране. Он также осудил протесты украинцев, заявив, что это показывает «далеко не лучшую сторону характера».
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