Людей напугали: Кравчук объяснил бунт украинцев против эвакуированных из Китая

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в эфире НСН назвал три причины столь бурной негативной реакции соотечественников.

«Первое: мы вышли из Советского Союза, в котором, как говорили, была идеология, но человека не информировали обо всем. У него была главная задача – выполнять решения партии, которая во всем права и ошибок не делает. И до сих пор у многих людей остатки того прошлого, и оно так быстро человека не оставляет. Мы знаем, насколько идеология и психология консервативны.

Второе: нынешняя власть не продумала организацию [эвакуации и размещения – прим. НСН] до таких мелочей, которые показали бы людям, что ничего здесь трагического и страшного нет. Потому что телепередачи просто напугали людей, вместо того, чтобы объяснять, не вдаваясь в детали. Человек должен понять, что для него сделано всё, чтобы он находился в безопасности. Больше ему ничего не надо. Народ не информировался!

И третье. Не были использованы авторитеты в медицинской сфере, которым люди верят. У нас таких очень много. К ним, действительно, прислушиваются и их уважают. К власти за эти годы [сложилось – прим. НСН] критическое отношение. Так как власти, особенно за последние пять лет при Порошенко, привели к коррупции, обнищанию людей, то люди в очень напряжённом положении, они во всем видят политику, они ищут во всём, что их пытаются обдурить», - рассказал Кравчук.

В день прибытия украинцев из КНР президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти предприняли беспрецедентные меры безопасности и исключил возможность появления нового коронавируса в стране. Он также осудил протесты украинцев, заявив, что это показывает «далеко не лучшую сторону характера».

