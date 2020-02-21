Зеленский согласился с Захаровой о «средневековой Украине»

21 февраля 202015:15

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал протесты в Новых Санжарах Полтавкой области, где местные жители закидали камнями автобус с согражданами, вернувшимися из охваченного эпидемией коронавируса Китая.

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«Честно говоря, мы постоянно говорим, что Украина — это Европа, так вот… вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы — Европа эпохи Средневековья. К сожалению, давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не хочу сейчас подбирать неправильное слово», — цитирует украинского президента РБК-Украина.

Ранее практически в тех же словах прокомментировала у себя в фейсбуке скандал на Украине из-за прибывших на карантин в санаторий под Полтавой гражданами официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне самолет с гражданами Украины приземлился в киевском аэропорту Борисполь. Людей привезли в санаторий в Новых Санжарах в Полтавской области. Жители перегородили дорогу на Новые Санжары, устроив массовые столкновения с правоохранителями. В результате девять полицейских и один гражданский пострадали.

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в эфире НСН назвал три причины столь бурной негативной реакции соотечественников.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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