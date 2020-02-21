Зеленский согласился с Захаровой о «средневековой Украине»

«Честно говоря, мы постоянно говорим, что Украина — это Европа, так вот… вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы — Европа эпохи Средневековья. К сожалению, давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не хочу сейчас подбирать неправильное слово», — цитирует украинского президента РБК-Украина.

Ранее практически в тех же словах прокомментировала у себя в фейсбуке скандал на Украине из-за прибывших на карантин в санаторий под Полтавой гражданами официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне самолет с гражданами Украины приземлился в киевском аэропорту Борисполь. Людей привезли в санаторий в Новых Санжарах в Полтавской области. Жители перегородили дорогу на Новые Санжары, устроив массовые столкновения с правоохранителями. В результате девять полицейских и один гражданский пострадали.

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук в эфире НСН назвал три причины столь бурной негативной реакции соотечественников.

