По его словам, Альянс сознательно избегает прямого участия в конфликте на Украине, чтобы не спровоцировать полномасштабную войну с Москвой. Столтенберг вспомнил разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале 2022 года, когда украинский лидер из киевского бункера просил закрыть воздушное пространство страны.

Генсек объяснил, что установление бесполетной зоны потребовало бы уничтожения российских систем ПВО на территории Белоруссии и России, а также применения силы против российской авиации, что означало бы прямое вступление альянса в войну.

Как подчеркнул Столтенберг, такая эскалация противоречила бы позиции западных стран, выраженной экс-президентом США Джо Байденом. «Мы не пойдем на риск третьей мировой войны ради Украины», - отметил бывший генсек.

Бывшему главе НАТО было «болезненно» отказывать в помощи, понимая, что Киев «может пасть через несколько дней», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

