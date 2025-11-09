Столтенберг рассказал о просьбе Зеленского из бункера
Экс-генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Sunday Times пояснил позицию НАТО по вопросу возможного военного противостояния с Россией.
По его словам, Альянс сознательно избегает прямого участия в конфликте на Украине, чтобы не спровоцировать полномасштабную войну с Москвой. Столтенберг вспомнил разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале 2022 года, когда украинский лидер из киевского бункера просил закрыть воздушное пространство страны.
Генсек объяснил, что установление бесполетной зоны потребовало бы уничтожения российских систем ПВО на территории Белоруссии и России, а также применения силы против российской авиации, что означало бы прямое вступление альянса в войну.
Как подчеркнул Столтенберг, такая эскалация противоречила бы позиции западных стран, выраженной экс-президентом США Джо Байденом. «Мы не пойдем на риск третьей мировой войны ради Украины», - отметил бывший генсек.
Бывшему главе НАТО было «болезненно» отказывать в помощи, понимая, что Киев «может пасть через несколько дней», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
