Зеленский подтвердил отступление войск из Лисичанска

«Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего. И если командование армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, в частности, это касается и Лисичанска, это означает только одно – что мы вернемся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия», – сказал глава государства.

Кроме того, спустя сутки об отступлении из Лисичанска заявлял и генштаб Украины. Там отметили, что дальнейшая оборона населенного пункта привела бы «к роковым последствиям» из-за «кратного превосходства» российских войск в личном составе и вооружении.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики, сообщает военное ведомство.

