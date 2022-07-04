Зеленский подтвердил отступление войск из Лисичанска
Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинская армия покинула Лисичанск, сообщает «РЕН ТВ».
«Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего. И если командование армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, в частности, это касается и Лисичанска, это означает только одно – что мы вернемся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия», – сказал глава государства.
Кроме того, спустя сутки об отступлении из Лисичанска заявлял и генштаб Украины. Там отметили, что дальнейшая оборона населенного пункта привела бы «к роковым последствиям» из-за «кратного превосходства» российских войск в личном составе и вооружении.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики, сообщает военное ведомство.
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