Шойгу: Войска освободили ЛНР
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики, сообщает военное ведомство.
По данным Минобороны, за последние сутки общая площадь освобожденных территорий увеличилась до 182 квадратных километров.
В результате боевых действий удалось установить полный контроль над Лисичанском и еще рядом близлежащих населённых пунктов, подчеркнули в Министерстве обороны России.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что Лисичанск взят, союзные подразделения находятся в центре города.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru