Шойгу: Войска освободили ЛНР

По данным Минобороны, за последние сутки общая площадь освобожденных территорий увеличилась до 182 квадратных километров.

В результате боевых действий удалось установить полный контроль над Лисичанском и еще рядом близлежащих населённых пунктов, подчеркнули в Министерстве обороны России.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что Лисичанск взят, союзные подразделения находятся в центре города.

