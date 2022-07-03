Шойгу: Войска освободили ЛНР

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики, сообщает военное ведомство.

Кадыров: Жители Лисичанска встречают союзные силы с цветами

По данным Минобороны, за последние сутки общая площадь освобожденных территорий увеличилась до 182 квадратных километров.

В результате боевых действий удалось установить полный контроль над Лисичанском и еще рядом близлежащих населённых пунктов, подчеркнули в Министерстве обороны России.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что Лисичанск взят, союзные подразделения находятся в центре города.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФЛНРСергей Шойгу
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