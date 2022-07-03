Кадыров: Жители Лисичанска встречают союзные силы с цветами

Жители взятого под контроль союзными силами Лисичанска встречают своих освободителей с цветами, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров: Лисичанск полностью окружен союзными войсками

«С неподдельной радостью и цветами встречают своих освободителей жители Лисичанска. И это неудивительно, ведь они ждали этого дня на протяжении долгих восьми лет», - заявил политик.

Кадыров также поздравил всех с победой и пожелал жителям Лисичанска мирного неба над головой и процветания.

Ранее Кадыров предположил, что в скором времени начнётся полномасштабное наступление на город.

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ФОТО: Telegram-канал Kadyrov_95
ТЕГИ:УкраинаРамзан Кадыров
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