Кадыров: Жители Лисичанска встречают союзные силы с цветами

«С неподдельной радостью и цветами встречают своих освободителей жители Лисичанска. И это неудивительно, ведь они ждали этого дня на протяжении долгих восьми лет», - заявил политик.

Кадыров также поздравил всех с победой и пожелал жителям Лисичанска мирного неба над головой и процветания.

Ранее Кадыров предположил, что в скором времени начнётся полномасштабное наступление на город.

