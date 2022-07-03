Кадыров: Жители Лисичанска встречают союзные силы с цветами
Жители взятого под контроль союзными силами Лисичанска встречают своих освободителей с цветами, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«С неподдельной радостью и цветами встречают своих освободителей жители Лисичанска. И это неудивительно, ведь они ждали этого дня на протяжении долгих восьми лет», - заявил политик.
Кадыров также поздравил всех с победой и пожелал жителям Лисичанска мирного неба над головой и процветания.
Ранее Кадыров предположил, что в скором времени начнётся полномасштабное наступление на город.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 285 / сут.
Умерли
381 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 488 / сут.
- Юбилейный концерт группы «Руки вверх» посетили более 70 тысяч человек
- Кадыров: Жители Лисичанска встречают союзные силы с цветами
- СМИ: Трамп объявит о выдвижении в президенты в ближайшие месяцы
- Немецким компаниям рекомендовано запастись генераторами аварийного питания
- Байден потребовал от владельцев АЗС снизить цены на бензин
- В США заявили о потрясающем росте рубля на фоне санкций
- В Каракалпакии введён комендантский час
- Сервис «Туту.ру» расследует утечку данных клиентов
- Байдена обвинили в госизмене из-за Зеленского
- Два человека погибли в автоаварии в Нижегородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru