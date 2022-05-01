Зеленский подтвердил эвакуацию гражданских с территории «Азовстали»

Агентство отмечает, что президент Украины признал факт спустя несколько часов после того, как мирные жители были вывезены из опасной зоны.

Ранее сообщалось, что еще 40 человек, в том числе восемь детей и 14 женщин, вывезены с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает ТАСС.

