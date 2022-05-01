Зеленский подтвердил эвакуацию гражданских с территории «Азовстали»
1 мая 202218:10
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе произошла эвакуация мирных граждан, сообщает РИА Новости.
Агентство отмечает, что президент Украины признал факт спустя несколько часов после того, как мирные жители были вывезены из опасной зоны.
Ранее сообщалось, что еще 40 человек, в том числе восемь детей и 14 женщин, вывезены с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает ТАСС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru