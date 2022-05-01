Зеленский подтвердил эвакуацию гражданских с территории «Азовстали»

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе произошла эвакуация мирных граждан, сообщает РИА Новости.

Около 30 человек вышли с ближайшей к «Азовстали» территории

Агентство отмечает, что президент Украины признал факт спустя несколько часов после того, как мирные жители были вывезены из опасной зоны.

Ранее сообщалось, что еще 40 человек, в том числе восемь детей и 14 женщин, вывезены с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает ТАСС.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:МариупольЭвакуацияПрезидент УкраиныУкраинаВладимир Зеленский
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