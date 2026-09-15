При ракетной атаке в Таганроге повреждены склад Ozon и жилые дома

Повреждения складов, жилых домов и учебного заведения зарегистрировали после массированной ракетной атаки в Таганроге. Об этом сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь на платформе «Макс».

Как отметил губернатор, при атаке никто не пострадал.

«Повреждены: остекление двух многоквартирных и трех частных домов, учебного заведения, коммерческого здания, газовая труба (не затронуло функции жизнеобеспечения)... продуктовый магазин», - заявил Слюсарь.

Кроме того, получили повреждения склады сельхозпредприятий и склад компании Ozon.

Ранее в Самарской области после атаки украинских БПЛА было повреждено одно из промышленных предприятий, пишет Ura.ru.

