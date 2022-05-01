Еще 40 человек эвакуированы с территории комбината «Азовсталь»

Еще 40 человек, в том числе восемь детей и 14 женщин, вывезены с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает ТАСС.

Около 30 человек вышли с ближайшей к «Азовстали» территории

По данным агентства, мирных граждан эвакуировали на трех автобусах.

Ранее стало известно, что на территории завода «Азовсталь» находится около 300 человек. Об этом сообщил один из местных жителей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаселениеЭвакуацияМариуполь
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