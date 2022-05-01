Еще 40 человек эвакуированы с территории комбината «Азовсталь»
1 мая 202216:48
Еще 40 человек, в том числе восемь детей и 14 женщин, вывезены с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает ТАСС.
По данным агентства, мирных граждан эвакуировали на трех автобусах.
Ранее стало известно, что на территории завода «Азовсталь» находится около 300 человек. Об этом сообщил один из местных жителей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru