В Самарской области из-за атаки БПЛА повреждены промпредприятие и жилые объекты

Повреждения зафиксированы после очередной атаки ВСУ по территории Самарской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

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Губернатор отметил, что над областью нейтрализовали более 40 беспилотников. Обошлось без жертв.

«Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов (выбиты стекла)», - написал Федорищев в мессенджере «Макс».

Ранее украинские БПЛА пытались атаковать промышленные предприятия Самарской области, после ЧП был госпитализирован один человек, пишет 360.ru.

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ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:БеспилотникиСамарская Область

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