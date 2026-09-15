В Самарской области из-за атаки БПЛА повреждены промпредприятие и жилые объекты
Повреждения зафиксированы после очередной атаки ВСУ по территории Самарской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
Губернатор отметил, что над областью нейтрализовали более 40 беспилотников. Обошлось без жертв.
«Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а также нескольких жилых объектов (выбиты стекла)», - написал Федорищев в мессенджере «Макс».
Ранее украинские БПЛА пытались атаковать промышленные предприятия Самарской области, после ЧП был госпитализирован один человек, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- При ракетной атаке в Таганроге повреждены склад Ozon и жилые дома
- Мерц: В конфликте на Украине настал решающий момент
- Кардиолог Минздрава рассказал о снижении доли смертей от болезней сердца
- В Самарской области из-за атаки БПЛА повреждены промпредприятие и жилые объекты
- Демократы США предложили выделить Киеву $15 млрд в рамках «адских санкций» против РФ
- Певец Шаман попал в учебники по английскому языку, заменив Леди Гагу
- Вынесен приговор экс-оперативнику одного из самых засекреченных подразделений МВД
- Трамп допустил передачу Украине лицензии на устаревшую версию Patriot
- Экс-премьер Британии Джонсон призвал включить Starlink над всей РФ для навигации дронов ВСУ
- СМИ: Чубайс в Гааге читает лекции по экономике России 90-х годов