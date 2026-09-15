Кардиолог Минздрава рассказал о снижении доли смертей от болезней сердца

По его словам, смертность в стране сокращается в течение 15 лет, она снижается в том числе за счет профилактики и выявления болезней сердца и сосудов.

«Доля смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в общей структуре смертности тоже снижается. Были времена, когда она приближалась к 60%, сейчас это меньше 50%», - рассказал академик.

Ранее Бойцов предупредил, что на фоне метаболического сердечно-сосудистого синдрома часто развивается гипертония, что увеличивает риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа, пишет 360.ru.

