Кардиолог Минздрава рассказал о снижении доли смертей от болезней сердца
Доля смертей от сердечно-сосудистых заболеваний снижается в общей структуре смертности в России. Об этом заявил РИА Новости гендиректор НМИЦ кардиологии им. академика Чазова, главный внештатный кардиолог Минздрава академик РАН Сергей Бойцов.
По его словам, смертность в стране сокращается в течение 15 лет, она снижается в том числе за счет профилактики и выявления болезней сердца и сосудов.
«Доля смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в общей структуре смертности тоже снижается. Были времена, когда она приближалась к 60%, сейчас это меньше 50%», - рассказал академик.
Ранее Бойцов предупредил, что на фоне метаболического сердечно-сосудистого синдрома часто развивается гипертония, что увеличивает риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа, пишет 360.ru.
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