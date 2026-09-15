Мерц: В конфликте на Украине настал решающий момент

Решающий момент настал в конфликте на Украине, считает канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Об этом пишет журнал Stern.

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«Скорее всего, перед нами решающие моменты», - отметил глава немецкого правительства.

Мерц допустил, что речь может идти о «неделях или месяцах».

Ранее СМИ сообщили, что США в ключевой момент отвернулись от Украины, американские представители не прибыли в Киев для проведения переговоров о поддержке, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: AP / ТАСС
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