Мерц: В конфликте на Украине настал решающий момент
15 сентября 202607:55
Юлия Савченко
Решающий момент настал в конфликте на Украине, считает канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Об этом пишет журнал Stern.
«Скорее всего, перед нами решающие моменты», - отметил глава немецкого правительства.
Мерц допустил, что речь может идти о «неделях или месяцах».
Ранее СМИ сообщили, что США в ключевой момент отвернулись от Украины, американские представители не прибыли в Киев для проведения переговоров о поддержке, напоминает Ura.ru.
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