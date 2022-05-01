Около 30 человек вышли с ближайшей к «Азовстали» территории

«По подтвержденным данным, ... среди 28 эвакуированных — женщины и мужчины пожилого возраста, дети (один из них четырехмесячный малыш)», — сообщает штаб.

Накануне из близлежащих к территории металлургического комбината «Азовсталь» жилых домов вышло две группы мирных граждан: 25 местных жителей покинули опасную зону днем, 21 человек – с наступлением темноты, сообщает Минобороны РФ.

Обе группы доставили в населенный пункт Безыменное. Людей разместили на ночлег, накормили и предоставили медицинскую помощь.

