Около 30 человек вышли с ближайшей к «Азовстали» территории
По данным штаба территориальной обороны ДНР, по меньшей мере 28 человек вышли с прилегающей к предприятию «Азовсталь» территории, сообщает РИА Новости 1 мая.
«По подтвержденным данным, ... среди 28 эвакуированных — женщины и мужчины пожилого возраста, дети (один из них четырехмесячный малыш)», — сообщает штаб.
Накануне из близлежащих к территории металлургического комбината «Азовсталь» жилых домов вышло две группы мирных граждан: 25 местных жителей покинули опасную зону днем, 21 человек – с наступлением темноты, сообщает Минобороны РФ.
Обе группы доставили в населенный пункт Безыменное. Людей разместили на ночлег, накормили и предоставили медицинскую помощь.
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