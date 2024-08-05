Зеленский подтвердил, что на Украину прибыли F-16
5 августа 202400:18
Украинский президент Владимир Зеленский заявил в Telegram, что истребители F-16 прибыли на территорию страны.
«F-16 на Украине. Мы обеспечили это», — написал глава государства. Он также показал военные самолеты на видео, поблагодарив США, Данию и Нидерланды за то, что они приняли запрос Киева о предоставлении истребителей.
Ранее СМИ опубликовало видео пролета боевой машины над Одессой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru