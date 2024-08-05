Зеленский подтвердил, что на Украину прибыли F-16

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в Telegram, что истребители F-16 прибыли на территорию страны.

СМИ: Поставка истребителей F-16 на Украину сыграет на руку Москве

«F-16 на Украине. Мы обеспечили это», — написал глава государства. Он также показал военные самолеты на видео, поблагодарив США, Данию и Нидерланды за то, что они приняли запрос Киева о предоставлении истребителей.

Ранее СМИ опубликовало видео пролета боевой машины над Одессой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:ИстребителиВладимир ЗеленскийСпецоперацияУкраина

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