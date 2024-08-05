Зеленский подтвердил, что на Украину прибыли F-16

«F-16 на Украине. Мы обеспечили это», — написал глава государства. Он также показал военные самолеты на видео, поблагодарив США, Данию и Нидерланды за то, что они приняли запрос Киева о предоставлении истребителей.

Ранее СМИ опубликовало видео пролета боевой машины над Одессой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

