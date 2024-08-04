СМИ: Поставка истребителей F-16 на Украину сыграет на руку Москве
Президент России Владимир Путин может выиграть от поставки НАТО истребителей F-16 на Украину, так как уничтожение этих самолетов еще больше укрепит имидж ВС РФ. Об этом сообщает издание The Independent со ссылкой на аналитика Федерико Борсари.
Он напомнил, что РФ располагает сотнями боевых истребителей, в числе которых Су-35. По мнению аналитика, такие самолеты являются главной угрозой для F-16 НАТО.
Борсари подчеркнул, что системы ПВО России достаточно эффективны для борьбы с американскими истребителями, а подготовка пилотов на Украине происходит за слишком короткое время.
До этого агентство Bloomberg сообщило, что первая партия истребителей F-16 США уже прибыла на Украину.
Ранее Владимир Путин предупредил об ответе России на размещение американских ракет в Германии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Поставка истребителей F-16 на Украину сыграет на руку Москве
- Тела троих утонувших при попадании в шлюз человек нашли в Приморье
- В автокатастрофе на Варшавском шоссе в Москве погибли три человека
- Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Запад» разбили склад боеприпасов ВСУ
- В Мьянме призвали Россию помочь в борьбе с терроризмом
- Следствие получило показания свидетелей по делу Иванова
- Маск предрек гражданскую войну в Великобритании
- СМИ: Иран может нанести удар 5 августа
- СКР может провести новые допросы по делу Тимура Иванова
- Ким Чен Ын заявил, что КНДР может попросить у РФ помощи в ликвидации последствий наводнений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru