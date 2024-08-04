СМИ: Поставка истребителей F-16 на Украину сыграет на руку Москве

Президент России Владимир Путин может выиграть от поставки НАТО истребителей F-16 на Украину, так как уничтожение этих самолетов еще больше укрепит имидж ВС РФ. Об этом сообщает издание The Independent со ссылкой на аналитика Федерико Борсари.

Он напомнил, что РФ располагает сотнями боевых истребителей, в числе которых Су-35. По мнению аналитика, такие самолеты являются главной угрозой для F-16 НАТО.