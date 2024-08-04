В небе над Одессой заметили истребитель F-16

Над Одессой впервые заметили американской истребитель F-16, сообщило украинское издание «Страна».

СМИ: F-16 столкнутся на Украине с системами С-300 и С-400 РФ

СМИ опубликовало видео пролета боевой машины над Одессой. Американский истребитель над городом заметили впервые.

В воскресенье, 4 августа, украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил истребители F-16. Точное число поставленных самолетов он не назвал.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 не станут «панацеей» для ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:ИстребителиОдессаУкраина

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