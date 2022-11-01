Зеленский подписал с Чехией декларацию о членстве в НАТО
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что подписал с главой кабмина Чехии Петром Фиалой декларацию о членстве Киева в Североатлантическом альянсе, сообщает «РЕН ТВ».
По словам главы государства, это делается для «ускорения интеграции» в НАТО. Чешский премьер, а также еще несколько членов правительства прибыли в Киев на переговоры с премьером Украины Денисом Шмыгалем. По словам Зеленского, Киев будет стремиться к подписанию таких договоров с другими государствами.
Ранее в МИД России заявили, что страны НАТО во главе с США спонсируют террористическую деятельность под эгидой киевского режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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