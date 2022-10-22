Кириенко обвинил НАТО в ведении войну против РФ для ликвидации ее суверенитета
Страны Северо-Атлантического альянса ведут неприкрытую войну против России, чтобы ликвидировать ее как суверенное государство. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко на Всероссийском форуме классных руководителей.
«Причем война эта состоит и из горячих боевых действий, которые происходят на территории Донбасса, Херсона, Запорожья, на территории Украины. Но это война не с Украиной, Россия не воюет с Украиной», — подчеркнул замглавы администрации президента РФ.
По мнению Кириенко, страны НАТО воюют с Россией, чтобы ликвидировать исторические корни государства, передает RT.
«Если бы это было не так, то война бы велась только на поле боя, но она ведется с российской культурой, с российскими традициями, против российской истории», — приводит слова Кириенко ТАСС.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Западу требуется исключить неразумные шаги, чтобы не произошел прямой конфликт между Россией и НАТО. Об этом немецкий политик заявил в интервью Die Welt.
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