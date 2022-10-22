Кириенко обвинил НАТО в ведении войну против РФ для ликвидации ее суверенитета

«Причем война эта состоит и из горячих боевых действий, которые происходят на территории Донбасса, Херсона, Запорожья, на территории Украины. Но это война не с Украиной, Россия не воюет с Украиной», — подчеркнул замглавы администрации президента РФ.

По мнению Кириенко, страны НАТО воюют с Россией, чтобы ликвидировать исторические корни государства, передает RT.

«Если бы это было не так, то война бы велась только на поле боя, но она ведется с российской культурой, с российскими традициями, против российской истории», — приводит слова Кириенко ТАСС.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Западу требуется исключить неразумные шаги, чтобы не произошел прямой конфликт между Россией и НАТО. Об этом немецкий политик заявил в интервью Die Welt.

