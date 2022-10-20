Захарова назвала НАТО спонсором террористической деятельности Киева

Как отметила дипломат, государства Североатлантического альянса — не просто соучастники преступлений украинского режима.

«Вы [страны НАТО] являетесь спонсорами террористической деятельности, которая проходит под эгидой киевского режима и непосредственно при участии НАТО как альянса, так и отдельных его членов, во главе чего стоят США», — цитирует Захарову ТАСС.

Кроме того, представитель МИД указал, что контрабандный оборот черного рынка западных вооружений, поставляемых на Украину, превышает $1 млрд ежемесячно, и военные грузы от НАТО «оказываются в руках террористов, экстремистов и криминальных группировок на Ближнем Востоке, в Центральной Африке, Юго-Восточной Азии».

