Зеленский подготовил жалобу на сотрудничающие с РФ СМИ и компании

Он пообещал передать данные США и Евросоюзу. «Есть такой большой документ, мы хотим его представить на уровне ЕС, Еврокомиссии, Европарламенту, лидерам ЕС, а также США», — заявил глава государства.

Глава государства отметил, что Москва им помогает, и они прислушиваются к ее мнению.

Ранее Зеленский заявил, что Зеленский президент России Владимир Путин при личной встрече призывал к прекращению огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

