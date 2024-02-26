Зеленский подготовил жалобу на сотрудничающие с РФ СМИ и компании
Во многих странах мира, в том числе в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, Латинской и Северной Америках, Африке есть СМИ и организации, которые разделяют позицию России, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Он пообещал передать данные США и Евросоюзу. «Есть такой большой документ, мы хотим его представить на уровне ЕС, Еврокомиссии, Европарламенту, лидерам ЕС, а также США», — заявил глава государства.
Глава государства отметил, что Москва им помогает, и они прислушиваются к ее мнению.
Ранее Зеленский заявил, что Зеленский президент России Владимир Путин при личной встрече призывал к прекращению огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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