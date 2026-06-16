В Госдуме объяснили стрельбу российского фрегата в Ла-Манше
Инцидент с британской яхтой в Ла-Манше не отразится на оперативной деятельности ВМФ России, сказал НСН Виктор Соболев.
Российские военно-морские силы вправе открыть предупредительный огонь в случае опасности для экипажа судна либо для страны в целом. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Российский фрегат «Адмирал Григорович» сделал предупредительные выстрелы в Ла-Манше вблизи яхты, зарегистрированной в Великобритании. Об этом сообщило Минобороны Великобритании. Никто не пострадал, яхта повреждений не получила. Британское оборонное ведомство расследует сообщения об инциденте. Соболев объяснил, в каком случае можно использовать предупредительный огонь.
«Военно-морские силы используют предупредительный огонь, если им угрожает опасность либо в опасности находится то государство, которому они принадлежат. В этом случае можно защищаться в том числе превентивными мерами. Ущерба никакого нет, поэтому оправдываться тем более не нужно. Вместе с тем, если какая-то сторона в этом проливе переходит к ведению боевых действий, то, конечно, гражданскому судоходству угрожает опасность», — сказал Соболев.
Собеседник НСН добавил, что инцидент никак не повлияет на оперативную деятельность ВМФ России.
«Думаю, если все происходило в пределах международного права в целях защиты, на оперативную деятельность ВМФ инцидент никак не повлияет. Вряд ли будет усиление военного присутствия сторон в проливе, более того, допускаю, что это отрезвляюще подействует на противников России», — подытожил он.
Позже в Минобороны России сообщили, что экипаж фрегата «Адмирала Григоровича» обнаружил в Ла-Манше яхту Bright Future под флагом Великобритании, следовавшую опасным курсом на сближение. С ней попытались связаться по радиосвязи, но ответ не последовал. Для привлечения внимания пришлось выпустить сигнальные ракеты и подать звуковые сигналы. Когда дистанция между судами сократилась до 150 м, было принято решение произвести предупредительные выстрелы по курсу судна из стрелкового вооружения. После этого британская яхта удалилась от фрегата.
Ранее глава правительства Великобритании Кир Стармер заявил о перехвате нефтяного танкера, который британские власти относят к «теневому флоту» России, в проливе Ла-Манш. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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