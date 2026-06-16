Российские военно-морские силы вправе открыть предупредительный огонь в случае опасности для экипажа судна либо для страны в целом. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Российский фрегат «Адмирал Григорович» сделал предупредительные выстрелы в Ла-Манше вблизи яхты, зарегистрированной в Великобритании. Об этом сообщило Минобороны Великобритании. Никто не пострадал, яхта повреждений не получила. Британское оборонное ведомство расследует сообщения об инциденте. Соболев объяснил, в каком случае можно использовать предупредительный огонь.