Летом приборы-убийцы приводят к пожарам в квартирах россиян
Неисправная бытовая техника становится причиной крупных пожаров в квартирах россиян с наступлением летней жары, когда электроника перегревается за считанные минуты. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Жительница Ростова-на-Дону Татьяна Тарасенко лишилась дорогостоящего ремонта после того, как ее новая посудомоечная машина устроила пожар, пока хозяйки не было дома. В результате возгорания сгорели кухонный гарнитур, вытяжка, варочная панель, пострадала стиральная машина и газовый котел.
После ЧП выяснилось, что опасную модель производитель снял с конвейера еще в 2019 году из-за заводских дефектов, однако остатки со складов продолжали поступать в розницу. Экспертиза МЧС подтвердила, что причиной пожара стал аварийно-пожароопасный режим работы посудомоечной машины и воспламенение горючих материалов внутри устройства.
Суд обязал продавца выплатить компенсацию, однако спустя полтора года пострадавшая так и не получила деньги. Адвокаты сетевого магазина затягивают процесс и подают апелляции, чтобы не портить репутацию бренда. При этом другие приборы — чайники, микроволновки и зарядные устройства — годами остаются включенными в розетки и также могут стать причиной возгорания при коротком замыкании или скачке напряжения.
Но причиной пожаров становятся и сами люди, причем преднамеренно: в Туле студент поджег два банка по указке телефонных мошенников, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Госдуме объяснили стрельбу российского фрегата в Ла-Манше
- В постпредстве РФ обвинили ЕС в преследовании россиян за веру и культуру
- Наш ответ «Гарфилду»: Создатели фильма про кота Леопольда нацелились на молодёжь
- В Москве почтили память погибшего от удара БПЛА корреспондента Никиты Цицаги
- От Коми до Якутии: Какие регионы скоро столкнутся с разрушительными пожарами
- Летом приборы-убийцы приводят к пожарам в квартирах россиян
- Кинокомпания Universal Pictures показала трейлер пятой части «Шрека»
- Военный эксперт раскрыл возможности российского глушителя связи Starlink
- Осужденный по делу Шурыгиной опроверг готовность стать ее адвокатом
- В Туле студент поджег два банка по указке телефонных мошенников