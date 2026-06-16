Летом приборы-убийцы приводят к пожарам в квартирах россиян

Неисправная бытовая техника становится причиной крупных пожаров в квартирах россиян с наступлением летней жары, когда электроника перегревается за считанные минуты. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Жительница Ростова-на-Дону Татьяна Тарасенко лишилась дорогостоящего ремонта после того, как ее новая посудомоечная машина устроила пожар, пока хозяйки не было дома. В результате возгорания сгорели кухонный гарнитур, вытяжка, варочная панель, пострадала стиральная машина и газовый котел.

После ЧП выяснилось, что опасную модель производитель снял с конвейера еще в 2019 году из-за заводских дефектов, однако остатки со складов продолжали поступать в розницу. Экспертиза МЧС подтвердила, что причиной пожара стал аварийно-пожароопасный режим работы посудомоечной машины и воспламенение горючих материалов внутри устройства.