Кинокомпания Universal Pictures показала трейлер пятой части «Шрека»
Американская кинокомпания Universal Pictures опубликовала трейлер пятой части анимационной франшизы «Шрек», премьера которой запланирована на июнь 2027 года. Об этом сообщается в описании к видеоролику на официальном YouTube-канале студии, передает ТАСС.
Новый мультфильм выходит спустя 16 лет после релиза четвертой части «Шрек навсегда» (Shrek Forever After). Персонажей озвучат актеры из предыдущих фильмов — Майк Майерс вновь подарит голос Шреку, Эдди Мерфи — Ослу, а Кэмерон Диас — принцессе Фионе.
К актерскому составу присоединятся новые звезды — Зендея озвучит дочь Шрека и Фионы по имени Фелиция, а комик Марчелло Эрнандес и актер Скайлер Джизондо исполнят роли ее братьев.
Между тем студия DreamWorks начала производство шестого мультфильма франшизы «Шрек», который выйдет на экраны не раньше премьеры пятой части, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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