СМИ: провал контрнаступления стал ошеломляющим поворотом для Украины
Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины стал поворотным моментом на фронте, сообщает The New York Times.
Как пишет издание, всего год назад многие предсказывали, что контрнаступление, «подкрепленное европейскими танками и ракетами, а также американской артиллерией и ПВО, сможет отбросить русских».
Теперь Киев с союзниками получили суровые уроки. Запад понял, что санкции не работают – российская экономика стала расти только быстрее, говорится в статье.
Ранее в Белом доме заявили, что экономика России показала свою устойчивость к давлению со стороны западных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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