СМИ: провал контрнаступления стал ошеломляющим поворотом для Украины

Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины стал поворотным моментом на фронте, сообщает The New York Times.

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Как пишет издание, всего год назад многие предсказывали, что контрнаступление, «подкрепленное европейскими танками и ракетами, а также американской артиллерией и ПВО, сможет отбросить русских».

Теперь Киев с союзниками получили суровые уроки. Запад понял, что санкции не работают – российская экономика стала расти только быстрее, говорится в статье.

Ранее в Белом доме заявили, что экономика России показала свою устойчивость к давлению со стороны западных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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