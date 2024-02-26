Как пишет издание, всего год назад многие предсказывали, что контрнаступление, «подкрепленное европейскими танками и ракетами, а также американской артиллерией и ПВО, сможет отбросить русских».

Теперь Киев с союзниками получили суровые уроки. Запад понял, что санкции не работают – российская экономика стала расти только быстрее, говорится в статье.

Ранее в Белом доме заявили, что экономика России показала свою устойчивость к давлению со стороны западных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

